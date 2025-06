A cura di AdnKronos

Il professore Stefano Addeo, 65enne, docente di tedesco presso il Liceo 'Medi' di Cicciano, a Napoli, è stato sospeso, a seguito del post pubblicato sui social nel quale augurava la morte alla figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "In data odierna, nel rispetto della procedura prevista dalla vigente normativa, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania - si legge in una nota dell'Usr Campania - ha avviato il procedimento disciplinare a carico del docente del Liceo 'Medi' di Cicciano (Na), a seguito di quanto da lui pubblicato sul suo profilo Facebook".

"Al fine di garantire e tutelare la serenità della comunità scolastica, il Direttore generale ha poi disposto la sospensione cautelare facoltativa, fino alla definizione del procedimento disciplinare", conclude la nota.