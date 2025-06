A cura di AdnKronos

Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito nella notte la zona di Marmaris, nella provincia di Mugla, nel sudovest della Turchia.

Secondo l'Afad, la protezione civile turca, il sisma è stato registrato alle 2.17 ora locale a circa dieci chilometri dalla costa di Marmaris. Una ragazza di 14 anni è morta a Fethiye a causa di un attacco di panico, ha confermato su X il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya. Nella provincia di Mugla è stata necessaria l'assistenza medica per 69 persone. Secondo il resoconto ufficiale, per paura hanno cercato di mettersi in salvo saltando dall'alto e 46 restano in ospedale.