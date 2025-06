A cura di AdnKronos

Rallentamenti alla circolazione ferroviaria questa mattina a causa di un inconveniente tecnico lungo la linea Alta Velocità Napoli-Roma, in prossimità di Salone. Il guasto, ora risolto, si è verificato alle 6.50: i tecnici di Rfi, intervenuti nell'immediato, hanno operato fino alle 7.30. Il problema ha comportato un effetto coda, tant'è che, in un orario di punta, si sono registrati rallentamenti fino a 60 minuti sulla linea nei pressi di Roma Prenestina. In graduale ripresa la circolazione ferroviaria dopo la risoluzione del guasto.