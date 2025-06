A cura di AdnKronos

Meghan e Harry versione 'ballerini'. La duchessa di Sussex ha condiviso un video, in occasione del quarto compleanno della figlia Lilibet, in cui balla insieme al principe mentre è incinta in una stanza d'ospedale sulle note della canzone 'Baby Mama'.

"Quattro anni fa - ha scritto su Instagram - è successo anche questo. Entrambi i nostri figli erano in ritardo di una settimana rispetto alla data prevista del parto... quindi, quando il cibo piccante, tutte quelle camminate e l'agopuntura non hanno funzionato, c'era solo una cosa da fare".

La cosiddetta 'sfida Baby Mama' è diventata virale su TikTok e vede donne incinte filmarsi mentre ballano sulle note della canzone, che nel testo include il verso "sono incinta da troppo tempo". Ieri mattina la duchessa ha condiviso anche delle foto della figlia. In un'immagine in bianco e nero, si vede Meghan mentre coccola Lilibet, il cui viso è parzialmente visibile dietro la mano e il braccio della madre.

"Buon compleanno alla nostra bellissima bambina! Quattro anni fa è entrata nelle nostre vite, e ogni giorno è più luminoso e migliore grazie a lei. Grazie a tutti coloro che le hanno trasmesso amore e celebrato il suo giorno speciale", ha scritto Meghan nella didascalia. Una seconda foto nel post mostra Meghan che culla Lilibet, il cui viso è visibile di profilo, poco dopo la sua nascita. In un altro post, la duchessa ha pubblicato due foto del principe Harry con sua figlia, con la didascalia: "Il legame più dolce da vedere nascere. La bambina di papà e la sua esploratrice preferita".