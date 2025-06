A cura di AdnKronos

Massicci attacchi di droni e missili balistici russi contro l'Ucraina nella notte. A Kiev gli attacchi hanno colpito sei diversi quartieri e provocato la morte di almeno 4 persone e il ferimento di altre 20, 16 delle quali ricoverate in ospedale, hanno reso noto il servizio di emergenza e il sindaco Vitali Klitschko. Incendi si sono sviluppati in seguito al bombardamento russo anche in un condominio di 16 piani, una infrastruttura civile e in un hangar. Nella regione di Kiev sono stati danneggiati i binari della metropolitana.

Colpite anche le città a ovest del Paese di Lutsk, vicina alla frontiera con la Polonia, dove sono state ferite cinque persone, e la regione di Ternopil.

Dieci droni ucraini diretti verso Mosca sono stati abbattuti, ha denunciato da parte sua il sindaco Sergei Sobyanin. I tre aeroporti della città sono stati chiusi per un breve periodo di tempo.