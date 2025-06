A cura di AdnKronos

Andrew Tate, l'infleuncer americano noto per le sue affermazioni misogine, è stato sorpreso a guidare a 196 chilometri orari in un villaggio vicino a Bucarest, dove il limite è di 50. Lo hanno reso noto le autorità locali, citate dalla Bbc, aggiungendo che il 38enne ha ricevuto una multa di 310 sterline e che la sua patente di guida è stata sospesa per 120 giorni a causa della gravità dell’infrazione.

Tate risiede in Romania, dove è accusato insieme al fratello minore per reati come stupro e traffico di esseri umani, e dovrà rispondere anche in Gran Bretagna e Stati Uniti per altri procedimenti a sui carico. L'imprenditore digitale ha spesso criticato la polizia britannica per aver rifiutato tangenti durante i controlli stradali, definendolo “offensivo” e ha citato questi atteggiamenti come una delle ragioni che lo hanno spinto a trasferire le sue attività in Romania, “dove la corruzione è accessibile a tutti”.

L'ex kickboxer ha spesso ostentato la sua collezione di auto sportive, tra cui Bugatti e Lamborghini, e negli anni ha collezionato diverse multe per eccesso di velocità. Ad aprile 2021, era stato fermato in una città vicino a Bucarest per aver guidato una Porsche a 138 km/h dopo aver ricevuto, un anno prima, una multa per eccesso di velocità in Germania.