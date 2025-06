A cura di AdnKronos

Vandalizzata la targa dedicata a Ultimo. A quanto apprende l’Adnkronos nel quartiere romano di San Basilio è stata danneggiata la targa dedicata al cantante. La targa si trovava all’interno di un parco del quartiere, inaugurato lo scorso maggio alla presenza anche del sindaco capitolino Roberto Gualtieri.

"Siamo profondamente colpiti e dispiaciuti per questi atti di stupidità e vandalismo che sfregiano l’identità e le cose belle che San Basilio ha saputo far nascere. La targa sarà immediatamente ripristinata, così come gli arredi del parco. A Ultimo va tutta la nostra vicinanza e stima. Non faremo un passo indietro, a difesa del quartiere e della sua storia migliore", dicono in una nota Massimiliano Umberti, presidente del Municipio IV e Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura di Roma Capitale.