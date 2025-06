A cura della Redazione

Il Centro di Audiofonologopedia di Roma promuove due spettacoli: “La torta in cielo” e “Il delitto va in scena”, rappresentati rispettivamente il 18 e il 25 giugno presso il Teatro dei Sacri Cuori, via Magliano Sabina 33.

Gli spettacoli sono la conclusione dei laboratori di Logoteatroterapia, condotti da Cecilia Moreschi presso il Centro. La disciplina, che ha come sottotitolo "il teatro come mezzo e non come fine" ha la mission di utilizzare l'arte scenica come strumento e stimolo di tutte quelle più o meno lievi fragilità linguistiche, comunicative e motorie in cui può incappare l'età evolutiva (e non solo).

“La torta in cielo”, adattamento del celebre racconto di Gianni Rodari, sarà recitato da 36 bambini dai 5 ai 10 anni.

“Il delitto va in scena” è una drammaturgia basata su vari gialli e personaggi della letteratura classica; sarà interpretato da 35 adolescenti e adulti.

Il Centro di Audiofonologopedia opera dagli anni '70 per l'abilitazione e la riabilitazione del linguaggio soprattutto nell'età evolutiva, in tutte quelle patologie o condizioni che ne rallentano o impediscono la naturale evoluzione.

Gli spettacoli finali dei laboratori di logoteatroterapia come ogni anno non mettono in scena commedie già scritte. Il testo drammaturgico viene prodotto con e per gli attori e le attrici che partecipano. Solo in questo modo lo spettacolo è un'occasione per lavorare sul potenziamento di specifiche aree, che ovviamente variano da persona a persona.

Tutto il percorso, e lo spettacolo finale, sono pertanto pensati e attuati tenendo a mente ogni singolo bambino, ragazzo o adulto che vi prende parte e in che modo la disciplina può essere loro d'aiuto e/o di sostegno.