A cura di AdnKronos

Arrestato oggi, martedì 17 giugno, a New York dagli agenti anti immigrazione dell'Ice il candidato a sindaco democratico Brad Lander. Lander, che attualmente ricopre la carica elettiva di revisore dei conti della città stava scortando un migrante nel tribunale per l'immigrazione di Manhattan quando è stato "prelevato da agenti mascherati", ha denunciato il suo portavoce Kat Caposella.

L'arresto mostrato anche in un video sta provocando una nuova ondata di proteste contro i metodi repressivi adottati dal dipartimento di Sicurezza contro gli esponenti democratici eletti che contestano la politica di deportazione dei migranti di Donald Trump.

"Non sto ostacolando gli agenti, sono solo qui in questo corridoio, ho chiesto loro di vedere un mandato di arresto", si sente dire Lander nel video agli agenti che si erano avvicinati per arrestare il migrante prima del suo ingresso nell'aula. "Questo è un altro esempio dei valori di Brad, di quello che fa e continuerà a fare", ha detto la moglie del candidato Meg Barnette, spiegando che il marito è stato arrestato quando ha formato una catena con il migrante che veniva arrestato.

La nuova vicenda arriva quando ancora non si è placata la protesta per il modo in cui gli agenti federali hanno placcato, costringendolo ad inginocchiarsi e ammanettandolo il senatore democratico Alex Padilla che la scorsa settimana aveva interrotto una conferenza stampa della segretaria della Sicurezza Interna Kristi Noem.