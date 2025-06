A cura di AdnKronos

"Resa incondizionata". Donald Trump ribadisce la posizione degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Il presidente americano ritiene che Teheran debba arrendersi nella guerra in corso con Israele. Secondo Trump, i negoziatori iraniani hanno lasciato intendere che "potrebbero venire qui alla Casa Bianca", sottolineando comunque che uno sviluppo del genere sarebbe difficile. "Due semplici parole: resa incondizionata, l'ho detto", ribadisce il presidente parlando con i giornalisti alla Casa Bianca.

Il presidente ha deciso se attaccare l'Iran? "Non penserete davvero che risponderò a questa domanda. Non sapete se lo farò. Potrei farlo, o forse no. Nessuno sa cosa farò. Posso dirvi questo: l'Iran è in grossi guai e vuole negoziare. Perché non ha negoziato con me due settimane fa? Sarebbe andato tutto bene, avrebbero avuto ancora un paese. E' triste vedere tutto questo, non ho mai visto niente del genere", prosegue.

Secondo Trump, funzionari iraniani "hanno proposto di venire alla Casa Bianca. E' una cosa coraggiosa, diciamo. Ma non è semplice da fare", chiosa.