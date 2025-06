A cura di AdnKronos

L'esperto di intelligenza artificiale Marco Camisani Calzolari definisce "moderna e ben centrata" la traccia della prima prova scritta dell'esame di maturità sull'indignazione motore del mondo social."Spinge gli studenti a distinguere tra indignazione autentica e quella usa e getta dei web" dice all'Adnkronos Calzolari che è anche divulgatore scientifico ed esperto di cybersicurezza. "L'indignazione oggi è spesso un gesto automatico: like, hashtag, condivisioni. Ma quasi mai porta a un cambiamento reale". Così all'Adnkronos Marco Camisani Calzolari, esperto di intelligenza artificiale, di cybersicurezza e divulgatore scientifico, in merito alla traccia della prima prova scritta dell'esame di maturità sull'indignazione motore del mondo social.

"In certi casi però può trasformarsi in qualcosa di concreto. Per esempio le proteste contro il turismo di massa a Venezia e Genova sono partite online ma sono arrivate in piazza. Stessa cosa per i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula. Ma c’è un rischio. Se non gestita con consapevolezza -avverte- l’indignazione può degenerare in odio violento. L’indignazione può diventare minacce, insulti, razzismo. E spesso chi scrive pensa di essere impunito".

"Gli studenti che affrontano questa traccia dovrebbero scriverlo chiaramente: l'indignazione serve solo se produce cultura democratica. Altrimenti è solo rumore, o peggio, veleno", chiosa Camisani Calzolari.