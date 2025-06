A cura di AdnKronos

Il principe Harry e Meghan Markle a Disneyland per festeggiare il quarto compleanno della principessa Lilibet e le foto che finiscono sui social. Le immagini dei duchi del Sussex che portano la figlia assieme al fratello Archie sulle giostre. Un video della bambina che corre accanto ai genitori e stringe la mano alla madre. L'imponente torta a tema Sirenetta. Tutto condiviso, insieme al momento in cui la festeggiata e suo fratello vengono accompagnati in una stanza per incontrare Elsa di 'Frozen'. Ma non preoccupatevi: i volti dei bambini sono nascosti ovunque, con un'abile inquadratura o con cuoricini, per proteggerne la privacy.

Eppure, pochi giorni dopo la pubblicazione del filmato di Meghan che twerka in clinica mentre era incinta e che ha suscitato commenti imbarazzati, c'è chi ipotizza una nuova strategia commerciale della duchessa, dove i figli sarebbero 'utilizzati' allo scopo di attirare clic sulle attività non propriamente fiorenti della moglie di Harry.

"Capitalizzare sui propri figli è un terreno scivoloso per i personaggi pubblici, e Meghan ci sta precipitando", scrive l'editorialista del Telegraph Celia Walden. "'Non passerà un anno prima di vederli in una campagna pubblicitaria Burberry Kids', mi ha scritto un'amica a marzo, dopo che la duchessa è stata accusata di aver usato Archie e Lilibet come 'esca per click' in un 'atto di disperazione' per promuovere il suo nuovo negozio online 'Meghan's Mall'. Perché la pensiamo tutti allo stesso modo. Perché ha provato di tutto. E perché, nonostante sia nata a Los Angeles, un recente sondaggio ha rivelato che solo quattro americani su dieci hanno un'opinione positiva di Meghan".

"Non dimentichiamo che Meghan sarà incitata a usare i bambini da ogni membro del suo entourage professionale - prosegue la giornalista - soprattutto da coloro che prendono una percentuale di Sussex, Inc. Potrebbe (giustamente) pensare di non poter vincere, essendo stata criticata (ingiustamente, a mio avviso) per essersi rifiutata di posare sui gradini dell'ospedale quando ha dato alla luce Archie nel 2019. Sarà sicuramente orgogliosa dei suoi figli che crescono, come lo è ogni madre che cede all'impulso di mostrare a un'altra persona relativamente sconosciuta una foto del proprio figlio. E i cinici esperti di marketing hanno ragione: quei bambini potrebbero benissimo essere la risposta a tutto".