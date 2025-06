A cura di AdnKronos

Chiara Petrolini dovrà rimanere agli arresti domiciliari, ma con il braccialetto elettronico. A stabilirlo è stato il tribunale della Libertà di Bologna. La 21enne si trova attualmente presso la sua casa di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, ed è accusata di omicidio e soppressione di cadavere dei due figli, nati rispettivamente nell'aprile del 2023 e nell'agosto del 2024.

Non è stata accolta, dunque, la richiesta della Procura di Parma, che per la Petrolini aveva richiesto la misura cautelare in carcere. Prima di diventare definitiva, la decisione dovrà passare al vaglio della Cassazione, che entrerà in gioco qualora venga depositato ricorso da parte di Nicola Tria, avvocato difensore della 21enne.