A cura di AdnKronos

In uno scenario di prezzi che sono in rallentamento, ma con beni alimentari che a maggio accelerano al +3,2% Lidl Italia ribadisce il suo costante impegno contro il caro-vita con oltre 1.200 articoli a “inflazione zero”. Come certificato da NielsenIQ, infatti, nel periodo dal primo giugno 2024 al 31 maggio 2025, il prezzo di vendita di oltre 1.200 prodotti non ha mai superato il prezzo di inizio monitoraggio. Articoli del paniere base come spaghetti, fusilli, biscotti, farina, baguette, prosciutto cotto vengono offerti a scaffale senza rincari da 12 mesi.

A commento dell’attività, Massimiliano Silvestri, Presidente Lidl Italia: “Tutelare il potere di acquisto dei nostri clienti è da sempre uno dei nostri obiettivi. Abbiamo già intrapreso azioni simili in passato, in periodi in cui il tema dell’inflazione era molto più sentito, ma non intendiamo abbassare la guardia. I dati purtroppo mostrano come l’inflazione sia tornata ad alzare la testa soprattutto sul carrello della spesa. Questa è la nostra risposta concreta”.