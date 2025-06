A cura di AdnKronos

Vittorio Feltri, direttore del Giornale, è stato sospeso per quattro mesi dal Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia per le parole pronunciate nella puntata del 28 novembre 2024 del programma La Zanzara di Radio24. La decisione, apprende l'Adnkronos, è stata presa a fine marzo ed è sospesa fino a quando il Consiglio nazionale dell'Ordine non si pronuncerà sull'appello.

Le frasi sono state pronunciate in riferimento alle proteste nel quartiere Corvetto di Milano per la morte di Ramy Elgaml, il giovane che ha perso la vita durante un inseguimento dei carabinieri. Feltri, non nuovo a frasi contro gli extracomunitari, è stato sanzionato per le parole "I musulmani, ma io gli sparerei in bocca. Io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori".