A cura di AdnKronos

Il principe William sta svolgendo un ruolo fondamentale nella modernizzazione della monarchia, guadagnandosi sempre più la reputazione di membro della famiglia reale con cui è più facile identificarsi, pur mantenendo le tradizioni della famiglia. Sabato il primogenito di re Carlo ed erede al trono, che, secondo il Daily Mail, nel suo periodo di servizio pubblico "ha dimostrato di essere uno dei membri più con i piedi per terra della famiglia reale", festeggerà il suo 43esimo compleanno. "Che si tratti di servire panini al bacon ai militari o di offrire un giro di drink ai suoi compagni tifosi dell'Aston Villa - scrive il tabloid britannico - i suoi gesti gentili, apparentemente piccoli, stanno avendo un impatto più grande di quanto possa sembrare a prima vista".

Secondo l'esperto di politica reale Richard Fitzwilliams, la capacità di relazionarsi del futuro re contribuirà a garantire che la monarchia sia adatta al servizio del XXI secolo. "Come erede al trono - afferma - il principe William erediterà un ruolo che potrebbe essere chiamato a ricoprire in qualsiasi momento. Si è già guadagnato una reputazione per la sua diplomazia, sia nell'era della regina Elisabetta, che di recente, nell'imprevedibile era di Donald Trump, ruolo fondamentale nell'uso del soft power da parte della Gran Bretagna. William vuole anche cambiare le cose e modernizzare alcuni aspetti della monarchia, pur mantenendo tradizioni importanti che sono preziose, come l'apertura del Parlamento e il Trooping the Colour".

Oltre a tutto questo, come principe di Galles, William sta utilizzando altri strumenti a sua disposizione per promuovere campagne che gli stanno a cuore. "Ha anche ereditato il Ducato di Cornovaglia - ha sottolineato Fitzwilliams - e intende cambiare la vita dei suoi abitanti laddove possibile, in particolare combattendo il problema dei senzatetto e avendo un impatto positivo sulla vita degli agricoltori. La sua promozione delle questioni ambientali è più comprensibile della campagna elettorale, per quanto ammirevole, di suo padre, che ha fatto così tante previsioni fosche sugli effetti del cambiamento climatico. Il premio Earthshot di William sottolinea gli aspetti positivi e l'importanza di affrontarli con le invenzioni e premiare chi le crea".