A cura di AdnKronos

Caldo, caldo e ancora caldo. Dopo qualche giorno di tregua, le temperature rialzeranno la testa oggi, venerdì 20 giugno, con bollino arancione (allerta di livello 2, ovvero condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute) in 3 città: Roma, Bolzano e Brescia.

Mentre sabato ci sarà una breve pausa, con un calo del livello di allerta e saranno 10 le città con bollino giallo (livelli 1 di allerta, condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione): Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, secondo quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Già dalla giornata di lunedì 23 giugno la vasta area di alta pressione di origine subtropicale è pronta a tornare e dominerà la scena su buona parte dell'Europa centro-occidentale.

Tutto questo avrà degli importanti effetti sul nostro Paese e si tradurrà in una fase climatica rovente: oltre alla diffusa stabilità, con tanto sole, sono previsti picchi massimi di temperatura fino a 34-36°C sulle pianure del Nord, fino a 38-40°C sulle zone interne del Centro e in Puglia; punte pure sopra 41°C sulle due Isole Maggiori.

Il tutto sarà accompagnato anche dal fastidio provocato dall'afa: le correnti calde in risalita dall'Africa si caricheranno infatti di umidità attraversando il mar Mediterraneo e ciò renderà il clima ancor più insopportabile.

Attenzione però, non avremo solamente sole e caldo per tutta la settimana: specie nelle giornate di lunedì 23 e giovedì 26 giugno non escludiamo lo scoppio improvviso di violenti temporali, in particolare sulle Alpi. A causa del calore accumulato nei bassi strati e della tantissima energia potenziale in gioco i fenomeni potranno risultare particolarmente violenti con il rischio anche di grandinate fin verso le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Altrove non sono previste precipitazioni di rilievo; per una svolta o un break temporalesco più deciso dovremo aspettare almeno l'avvio del mese di luglio.