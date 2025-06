A cura di AdnKronos

Un bambino di 4 anni è in condizioni gravissime dopo essere caduto nella piscina di un impianto di Castrezzato, in provincia di Brescia. E' accaduto intorno alle 15 di ieri. Il bimbo stava trascorrendo una giornata all'aria aperta con i suoi genitori che, in un attimo di distrazione, non si sono accorti che il figlio era finito in acqua.

Il bambino è stato soccorso, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.