A cura di AdnKronos

L'aviazione israeliana sta effettuando attacchi contro strutture di stoccaggio di droni iraniani e altri depositi di armi a Bandar Abbas, nel sud dell'Iran. Lo hanno reso noto le Idf.

I media iraniani denunciano intanto un attacco israeliano contro una base militare nella provincia di Qom, a sud di Teheran, nel quale è rimasta ferita una persona. "Pochi minuti fa, una delle basi militari evacuate... è stata colpita da proiettili del regime sionista”, ha riferito l'agenzia di stampa Isna citando una dichiarazione ufficiale della provincia di Qom, mentre Tasnim ha dato notizia del ferimento di una persona.

Le forze armate iraniane minacciano intanto di colpire le consegne di aiuti militari a Israele. "Avvertiamo che l'invio di qualsiasi apparecchiatura militare o radar via nave o aereo da qualsiasi Paese per aiutare il regime sionista sarà considerato come una partecipazione all'aggressione contro l'Iran e sarà un obiettivo legittimo per le forze armate”, ha dichiarato un portavoce dell'esercito in un video trasmesso dalla televisione di Stato.