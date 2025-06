A cura di AdnKronos

Il Pakistan ha annunciato che candiderà Donald Trump per il premio Nobel per la pace per il suo contributo alla risoluzione del recente conflitto con l'India. "Il presidente Trump ha dimostrato grande lungimiranza strategica e una straordinaria abilità politica attraverso un solido impegno diplomatico con Islamabad e con Nuova Delhi, che ha disinnescato una situazione in rapido deterioramento - ha dichiarato il Pakistan in una nota -. Questo intervento è una testimonianza del suo ruolo di autentico pacificatore".

Non c'è stata alcuna risposta immediata da Washington, mentre un portavoce del governo indiano non ha risposto a una richiesta di commento, si legge sul Guardian. A maggio, l'annuncio a sorpresa di Trump di un cessate il fuoco ha posto fine a un conflitto di quattro giorni tra India e Pakistan. Da allora, il presidente americano ha ripetutamente affermato di aver evitato una guerra nucleare e salvato milioni di vite.

Il Pakistan concorda sul fatto che l'intervento diplomatico degli Stati Uniti ha posto fine ai combattimenti, ma l'India afferma che si è trattato di un accordo bilaterale tra i due eserciti. In una telefonata con Trump la scorsa settimana, il primo ministro indiano, Narendra Modi, aveva voluto sottolineare che le ostilità erano cessate solo dopo che il Pakistan aveva richiesto un cessate il fuoco e che non era avvenuta alcuna mediazione da parte di terzi, secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri indiano, Vikram Misri.

In un post sui social media di ieri, Trump ha fornito un lungo elenco di conflitti che ha dichiarato di aver risolto, tra cui India e Pakistan, oltre agli accordi di Abramo, stipulati durante il suo primo mandato, tra Israele e alcuni paesi a maggioranza musulmana. Ha aggiunto: "No, non riceverò il Premio Nobel per la Pace, qualunque cosa faccia, inclusi Russia/Ucraina e Israele/Iran, qualunque siano questi esiti, ma la gente lo sa, e questo è tutto ciò che conta per me!"