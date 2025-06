A cura di AdnKronos

“Radicare in tutta la Chiesa una cultura della prevenzione che non tolleri alcuna forma di abuso: né di potere o di autorità, né di coscienza o di spiritualità, né di abuso sessuale”. Un appello contro ogni forma di abuso nel messaggio inviato da Leone XIV in occasione dello spettacolo teatrale in Perù “Proyecto Ugaz”, dedicato a Paola Ugaz, giornalista nota per l’inchiesta sul movimento ormai soppresso Sodalicio e per questo al centro di persecuzioni. Traendo spunto dall'esperienza della donna, il Pontefice incoraggia la libertà di stampa: “Ovunque un giornalista venga messo a tacere, si indebolisce la democrazia".