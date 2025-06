A cura di AdnKronos

Due ragazzi di 25 e 30 anni e due uomini di 71 e 65, italiani residenti tra Frosinone e Torrice, sono morti in un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte sulla strada regionale Casilina, alle porte di Frosinone. I due giovani, a bordo di un'Alfa 147, si sono scontrati con una Mercedes station wagon sulla quale viaggiavano le altre due vittime.

La dinamica è ancora in corso di ricostruzione, ma secondo i primi rilievi eseguiti sul posto dai carabinieri impegnati nelle indagini, sembrerebbe che una delle due macchine stesse impegnando l'incrocio e l'altra, forse a causa dell'alta velocità, l'abbia di fatto travolta. Sul posto, per liberare i quattro uomini dalle lamiere, i vigili del fuoco. Sequestrate entrambe le macchine, le salme sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre la strada è rimasta chiusa per ore per dar modo di ultimare i rilievi e pulire l'asfalto.