Un lieve danno a una tela esposta agli Uffizi di Firenze è stato provocato da un visitatore che avrebbe urtato involontariamente il dipinto mentre indietreggiava per farsi un selfie. La tela seicentesca 'Ritratto di Ferdinando de' Medici gran principe di Toscana', di Anton Domenico Gabbiani, ha riportato lievi danni ed è già stata rimosso per l'intervento di risistemazione. Per il visitatore, che è stato identificato, scatterà una denuncia.