A cura di AdnKronos

L'Agenzia atomica iraniana condanna l'attacco "barbaro" degli Stati Uniti contro tre siti. Citata dall'agenzia di stampa Irna, l'Agenzia denuncia "la palese violazione del diritto internazionale, in particolare del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Tnp)”, e accusa di “complicità” l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite. E assicura che il programma nucleare continuerà: “Non permetteremo mai che il progresso di questa industria nazionale... venga fermato".