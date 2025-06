A cura di AdnKronos

Gli Stati Uniti attaccano l'Iran e intervengono nella guerra accanto a Israele. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che che gli Stati Uniti hanno completato "un attacco di grande successo" contro siti nucleari in Iran, compresi Fordow, Natanz a Isfahan. Il presidente ha comunicato che terrà un discorso alla nazione alle 22 ora locale di Washington di sabato 21 giugno, le 4 del mattino di domenica 22 giugno in Italia.

Nell'attacco sono stati impiegati bombardieri B2, velivoli in grado di sganciare le bombe GBU: gli ordini di 13 tonnellate, in dotazione solo agli Usa, sono in grado di colpire e distruggere strutture sotterranee come gli impianti nucleari iraniani.

"Abbiamo completato con successo il nostro attacco ai tre siti nucleari in Iran, tra cui Fordow, Natanz ed Esfahan. Tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano. Un carico completo di bombe è stato sganciato sul sito principale, Fordow. Tutti gli aerei stanno tornando in sicurezza a casa. Congratulazioni ai nostri grandi guerrieri americani. Nessun altro esercito al mondo avrebbe potuto fare questo. Ora è il momento della pace! Grazie per l'attenzione a questa questione", ha scritto Trump in un post su Truth Social.