A cura di AdnKronos

Torna il grande caldo con l'anticiclone africano che nel corso della prossima settimana porterà il termometro fino a 38 gradi in diverse città italiane. Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, conferma l’arrivo di una nuova fase climatica anomala che avrà delle conseguenze dirette su buona parte del bacino del Mediterraneo con temperature ben oltre le medie attese in questo periodo.

La causa di questa impennata dei valori termici va ricercata nella zona da cui partiranno le masse d'aria: l'arroventato deserto del Sahara (zone interne di Marocco, Algeria e Tunisia) già in questi giorni registra temperature con punte di 46-48°C. Il clima della zona tra il Tropico del Cancro e i 37° di latitudine Nord (la fascia più settentrionale dell'Africa) prende il nome di ‘clima subtropicale’: per questo motivo si parla di ondata di caldo dalle caratteristiche subtropicali.

Da oggi, domenica 22 giugno, questa bolla calda si espanderà verso il bacino del Mediterraneo e l'Europa provocando, oltre ad una maggior stabilità atmosferica con tanto sole, anche un deciso aumento delle temperature. Queste condizioni ci terranno compagnia anche nel corso della prossima settimana quando il caldo anomalo si farà sentire in particolare sulle pianure del Nord e sulle regioni tirreniche dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 34-36°C durante le ore pomeridiane. In Sardegna, Puglia e Basilicata si potranno toccare punte massime fino a 42°C. Si tratta di temperature estreme, ma purtroppo stanno diventando sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Le ondate di caldo, un tempo considerate eccezionali, oggi si presentano con cadenza settimanale e colpiscono con maggiore intensità e durata: un recente studio de iLMeteo.it ha confermato che la stagione estiva dura ormai 4 o 5 mesi con afa e caldo a tratti insopportabile, dal sapore più tropicale che europeo. Negli anni ‘70-‘80 in molte aree d’Italia si contavano 10-15 giorni di ‘caldo intenso’ all’anno, cioè giornate con Temperatura Percepita >=32°C (combinazione di temperatura dell'aria, velocità del vento e umidità) e/o con Temperatura >=35°C. Oggi, in media, se ne contano 35-40 o più, con punte superiori in aree urbane e nelle regioni del Centro Sud o della Pianura Padana. Di fatto abbiamo aggiunto un ‘mese tropicale’ alla nostra climatologia.

In questo contesto rovente, il disagio biometeorologico calcolato con l’Heat Stress Index (indice che combina gli effetti sul corpo umano di elevate temperature ed umidità) salirà per tutta la prossima settimana fino al livello di estrema cautela su molte aree, soprattutto sulla Pianura Padana e su buona parte delle regioni del Centro Sud.

NEL DETTAGLIO

Domenica 22: Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: prevalenza di sole, temporali al pomeriggio sulle zone interne. Al Sud: soleggiato e caldo.

Lunedì 23: Al Nord: soleggiato e più caldo; rovesci su Alpi. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Martedì 24: Al Nord: sole e ancora più caldo. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: caldo e sole ovunque.

TENDENZA: nuova settimana con caldo africano in intensificazione.