A cura di AdnKronos

Lavoro ibrido '5 su 5', congedo di paternità esteso a tre mesi (e "il 100% dei papà in Fater lo usa"), uffici aperti ai figi dei dipendenti (oltre che ai loro animali domestici), no all'asilo in azienda "perché è una misura ritenuta rigida" ma un bonus asilo da 250 euro al mese netti per figlio, programmi di coaching per madri che rientrano in azienda. Ed è stato "avviato un test per la liberalizzazione delle ferie, perché se ne prendi di più, e questo è compatibile con il lavoro e ti organizzi con i colleghi, che problema c’è?". Sono alcune delle misure adottate in Fater, raccontate dal general manager Antonio Fazzari, in occasione dell'evento 'Demografia, un patto fra generazioni', oggi al Palazzo dell'Informazione, sede dell'Adnkronos. Così, sottolinea Fazzari, "non solo si dà la tranquillità ai genitori di potersi organizzare ma da quando abbiamo avviato queste misure l’azienda ha continuato a crescere. Siamo al sesto anno di crescita di fatturato".

"Nella nostra azienda convivono quattro generazioni - spiega Fazzari - baby boomers, generazione x, generazione Z e millennials. Il nostro ruolo, in quanto leadership, è facilitare la connessione tra sensibilità generazionali diverse per trovare soluzioni complesse e complete e dare risposte ai bisogni di tutti, azienda e clienti. Ognuna di queste generazioni ha sensibilità e pregiudizi: il nostro ruolo è far incontrare queste persone perché nell’incontro i pregiudizi crollano e si valorizzano le competenze". Lo fanno attraverso "mentoring e cross mentoring" perché "quando le persone si conoscono, nascono energie".