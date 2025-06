A cura di AdnKronos

"E' evidente che l'invecchiamento non è più una fase di declino della vita, ma è una fase che ci accompagna per moltissimi anni. Per fortuna quest'anno i dati Istat ci dicono che l'aspettativa di vita si è ulteriormente allungata. Qual è il grande gap? Il gap fra gli anni di vita che abbiamo da vivere e gli anni in salute. Per riempire questo spazio dobbiamo lavorare sulla prevenzione. Le persone che invecchiano chiedono maggiori informazioni, prodotti più accessibili, chiedono la possibilità di prendersi cura della propria salute. Ce lo dicono i dati: oltre l'84% delle persone over 60 vuole prendersi cura della propria salute e ritiene che la salute sia la priorità assoluta. Tuttavia, soltanto il 18% riesce a seguire un regime alimentare sano. Inoltre, due terzi di queste persone hanno una o più patologie croniche. A questo punto, dobbiamo intervenire con strumenti che ci aiutino a gestire piccoli disturbi o a prevenirli". Lo ha detto Ivo Tarantino, direttore Corporate Affairs Sud Europa Haleon, intervenendo oggi a Roma all'incontro 'Demografia, un patto fra generazioni', per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A, al Palazzo dell'Informazione.

Per Tarantino, un altro elemento importante è l'alfabetizzazione sanitaria, ovvero la "capacità delle persone di riconoscere i propri stati di salute e di gestirli. L'ultimo dato che abbiamo è emerso da una ricerca che abbiamo condotto insieme all'Economist e che ci dice che oltre 9 miliardi di euro in Italia potrebbero essere risparmiati se riuscissimo a ridurre soltanto di un quarto la percentuale di popolazione con una scarsa alfabetizzazione sanitaria, riducendo l'accesso ai pronto soccorso, le visite mediche e l'utilizzo di farmaci su prescrizione dei quali non c'è bisogno. E' evidente quindi che c'è un'evoluzione della popolazione, un'evoluzione dei bisogni in questo spazio, lo spazio del self-care".

"Come Haleon - spiega - stiamo lavorando molto sulla comunicazione istituzionale. Abbiamo appena lanciato in Ungheria, e contiamo di farlo presto anche in Italia, una campagna che lavora proprio su tutti i pregiudizi legati all'invecchiamento e sul recuperare la voglia di vivere in tutte le fasi della nostra vita. Abbiamo un portfolio di prodotto che aiuta le persone a gestire la propria salute quotidiana in tutte le fasi della vita, parliamo di integratori, alcuni specificamente pensati per le persone over 50 affinché recuperino l'energia, altri che favoriscono il movimento ad ogni età. Ad ottobre lanceremo un nuovo integratore con tre referenze dedicate all'invecchiamento cellulare, alla parte del movimento, quindi muscoli e ossa, e all'energia mentale che attraverso il nutrimento cellulare ci aiutino a gestire la fase dell'invecchiamento".