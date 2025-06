A cura di AdnKronos

“Non dobbiamo pensare all’idrogeno come un ‘versus’ qualcosa, cioè contro qualcosa, ma ‘per’ qualcosa’. Per questo dobbiamo allargare il mercato dell'offerta di carburanti e altri sistemi di trasporto e mobilità per permettere alle nostre aziende di scegliere, alle nostre famiglie di avere un'occasione per calibrare le loro decisioni sulla base della mobilità di cui necessitano”. Lo ha detto il sottosegretario con delega alla programmazione economica Alessandro Morelli, a margine della presentazione della prima stazione di rifornimento idrogeno per autotrazione in Lombardia, a Carugate, sulla Tangenziale Est. “Questa -spiega Morelli- è la differenza tra l'ideologia, che è di altri, e i valori del mercato. L'ideologia, ad esempio, ci impone di non utilizzare il motore Euro 5 e di non entrare più nelle nostre città con il motore Euro 4, una follia ideologica che, dal punto di vista ambientale, purtroppo non ha portato a nessun risultato”.

“Regione Lombardia -conclude- è la prima in Italia e tra le prime in Europa ad innovare su questo fronte; ricordo il treno a idrogeno che collegherà Iseo, oltre a queste stazioni di servizio. E’ chiaro che il percorso è iniziato e chiaramente ha vari step; l'auspicio è che si possa raggiungere l'idrogeno totalmente green in tempi rapidi. E un ulteriore upgrade tecnologico in Italia sarà quello di poter utilizzare anche l'energia nucleare”.