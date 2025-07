A cura di AdnKronos

Una bambina cade in mare da una nave da crociera, il padre si tuffa per soccorrerla: entrambi vengono salvati. L'incidente è avvenuto a bordo della Disney Dream che il 29 giugno, dopo la partenza dalle Bahamas, era diretta a Fort Lauderdale, in Florida.

La bambina, secondo le ricostruzioni, è caduta in mare dal quarto ponte della nave, un'area utilizzata per passeggiare e protetta da abrriere di vetro. Al momento non sono chiare le circostanze dell'incidente. Il papà della passeggera si è immediatamente tuffato e sono scattati i soccorsi. L'equipaggio si è attivato, una lancia è entrata in azione e i due passeggeri sono stati tratti in salvo.