A cura di AdnKronos

La Torre Eiffel annuncia una chiusura anticipata per il forte caldo. E il punto più alto, off-limits da ieri, resterà inaccessibile ai visitatori fino a domani. Restano aperti il primo e il secondo piano, si legge sul sito dedicato al simbolo di Parigi e della Francia con i suoi 330 metri di altezza e i due piani visitabili prima di raggiungere la sommità.

"A causa delle temperature estreme previste nel pomeriggio e in serata, la Torre Eiffel chiuderà eccezionalmente alle 16. Ultimo ingresso alle 14.30", si legge sul sito del monumento, che provvederà ai rimborsi per chi aveva già acquistato un biglietto. L'invito, "durante questo periodo di forte caldo", è a "proteggersi dal sole" e "idratarsi in modo regolare".