A cura di AdnKronos

7 luglio 2025

“Purtroppo, i numeri delle morti sul lavoro, 3 decessi al giorno a livello generale e un incidente mortale ogni quattro giorni in edilizia, restano stabili. Solo nel periodo del Covid, quando quasi non si lavorava, i dati erano migliorati. Si parla molto spesso di sanzioni e si versano tante lacrime ma non basta. Bisogna partire molto prima, bisogna iniziare a creare la cultura della sicurezza già tra i bambini, oltre che nella società civile”. Sono le parole di Sergio Vianello, Coordinatore della Commissione Sicurezza Cantieri della CROIL - Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia, all’evento ‘La cultura della sicurezza nei cantieri’ organizzato a Milano dalla stessa CROIL e dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano con l’intento di contribuire attivamente alla sensibilizzazione della società civile sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

“Poche persone sanno che quando si ristruttura il proprio appartamento, oltre al muratore, all’elettricista e all’idraulico, c’è l'obbligo di avere un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - aggiunge Vianello - Penso che nessuno lo sappia e anche per questo la società civile va acculturata. Dobbiamo diffondere il concetto di aumentare la cultura della sicurezza tra tutti gli interlocutori, dai bambini ai lavoratori, soprattutto quelli che provengono da altri Paesi”.

“Il nostro seminario itinerante, che tocca tutte le province della Lombardia, serve proprio a questo. Basta lacrime, sanzioni e leggi nuove. Bisogna cercare di partire dai piccoli” conclude.