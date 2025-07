A cura di AdnKronos

'Affido condiviso' per i quattro Rolex motivo di diatriba fra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il Tribunale civile di Roma ha confermato quanto aveva già deciso in via interlocutoria nel 2023, stabilendo che gli orologi dovranno rimanere a disposizione di entrambi.

I Rolex, che inizialmente erano rimasti alla presentatrice dopo che la coppia si era lasciata, erano stati reclamati dall’ex capitano giallorosso che ne chiedeva la restituzione. Ora le parti dovranno trovare il modo per garantire che entrambi possano usarli. Chiusa questa fase della vicenda, adesso ciascuna delle parti potrà impugnare il provvedimento.