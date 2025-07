A cura di AdnKronos

“Il 23 luglio presenteremo i primi 200 amministratori che da ogni parte d’Italia stanno aderendo a questo progetto. I motori sono accesi, è un’onda che cresce. Ci vedremo a Fermo, sul suo stupendo mare, dove le tre liste civiche di sostegno a Matteo Ricci sono una prova concreta di come possiamo essere utili a vincere e, in futuro, a costruire un buon governo. Il nostro vuole essere un movimento che cresce dal basso: civico, popolare e riformista. Per occupare un nuovo spazio politico che oggi non è rappresentato”. Lo dichiara in un’intervista a Il Riformista Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, intervenendo sul progetto di una federazione nazionale dei civici che si prepara a diventare il contenitore dei riformisti nell’ambito del centrosinistra dalle politiche 2027.

“Con Schlein il Pd ha assunto un posizionamento ben incardinato a sinistra, che in termini elettorali ha prodotto importanti risultati. Ora bisogna completare e arricchire il campo progressista con una forte area pragmatica e riformista. Con questa sintesi si può conquistare la maggioranza degli italiani", spiega Onorato. Parla con Renzi? "Certo, abbiamo obiettivi simili. Carlo Calenda vuole fare da solo il terzo polo, mentre la nostra posizione è ben salda all’interno del centrosinistra. Vogliamo contribuire all’alternativa al governo Meloni. Con ciò che sta accadendo nel mondo e in Italia le posizioni devono essere molto chiare: o di qua o di là. Le terze vie sono velleitarie e dannose”, conclude.