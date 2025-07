A cura di AdnKronos

Secondo colloquio in 24 ore alla Casa Bianca per Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Per circa due ore, il presidente Usa e il primo ministro israeliano hanno discusso ancora una volta della guerra in corso a Gaza e dei negoziati ripresi a Doha tra Israele e Hamas per arrivare a un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi.

Prima del meeting tra i due leader, che non era aperto alla stampa, Netanyahu ha incontrato il vicepresidente JD Vance e il presidente repubblicano della Camera dei Rappresentanti, Mike Johnson, incontro dopo il quale il premier israeliano ha affermato di non credere che la campagna militare israeliana a Gaza sia terminata, ma che i negoziatori "stanno certamente lavorando" per un cessate il fuoco.

"Dobbiamo ancora finire il lavoro a Gaza, liberare tutti i nostri ostaggi, eliminare e distruggere le capacità militari e governative di Hamas", le parole di Netanyahu riportate dalla Bbc.

L'inviato di Trump in Medio Oriente, Steve Witkoff, ha intanto spiegato come Israele e Hamas stiano colmando il divario sulle questioni che in precedenza avevano impedito loro di raggiungere un accordo, esprimendo inoltre la speranza in un cessate il fuoco temporaneo di 60 giorni concordato questa settimana. Secondo l'inviato Usa, la bozza di accordo includerebbe anche il rilascio di 10 ostaggi vivi e dei corpi di nove deceduti.

Intanto, prima dell'incontro di lunedì tra il primo ministro israeliano e Trump, una delegazione del Qatar sarebbe arrivata alla Casa Bianca per parlare con funzionari Usa per diverse ore, ha rivelato Axios citando una fonte a conoscenza dei colloqui. Ma se per Trump i colloqui per il cessate il fuoco "stanno procedendo molto bene", per il Qatar che ha svolto un ruolo di mediatore nei negoziati sarebbe invece necessario più tempo.

"Non credo di poter fornire una tempistica al momento, ma posso dire fin da ora che avremo bisogno di tempo per questo", le parole del portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari.