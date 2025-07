A cura di AdnKronos

Un grosso incendio vicino all'aeroporto di Olbia ha mandato in tilt il traffico aereo. Dal tardo pomeriggio tutti i voli sono stati ritardati, cancellati o dirottati. Undici gli aerei costretti a raggiungere una destinazione alternativa tra Alghero, Cagliari, Roma, Pisa e Figari (Corsica), 11 quelli ritardati e 5 quelli cancellati. Per domare le fiamme sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale della Regione a cui si sono aggiunti due Canadair della flotta nazionale. Grande spiegamento di forze pure a terra per spegnere l'incendio. Solo due giorni fa c'era stato un altro rogo vicino all'aeroporto, ma aveva creato solo pochi problemi allo scalo che dovrà essere intitolato a Silvio Berlusconi.