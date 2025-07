A cura di AdnKronos

Tragedia nella notte tra martedì e mercoledì a Manarola, nel cuore delle Cinque Terre, dove un ragazzo australiano di 26 anni ha perso la vita dopo essere finito in mare nei pressi di via dell’Amore, celebre sentiero a picco sul mare. Il giovane si trovava in vacanza in Liguria insieme alla fidanzata. L’allarme è scattato immediatamente, ma i soccorritori della Capitaneria di porto della Spezia e il personale sanitario non hanno potuto far altro che constatare il decesso per annegamento.

La procura ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, il 26enne avrebbe avuto un acceso diverbio con la compagna poco prima di cadere in acqua. Alcuni testimoni avrebbero riferito che il giovane si sarebbe lanciato volontariamente in mare, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Le indagini sono in corso e sul corpo sarà disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso.