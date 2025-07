A cura di AdnKronos

Mangiare una fetta di una torta 'reale' del 1947? C'è chi vuole farlo. Ed è disposto anche a pagarla cara e conservarla ancora prima dell'assaggio. Per 2.700 sterline, comprese le commissioni, l'equivalente di poco più di 3.100 euro, è stato venduto all'asta un altro pezzo della sontuosa torta nuziale, a base di frutta e a quattro piani, della regina Elisabetta e del principe Filippo. Una delle ultime fette delle 2.000 del ricevimento che venne organizzato a Buckingham Palace, ha riportato il Telegraph, raccontando dell'acquisto da parte di un 'fan' della famiglia reale, che già dice di 'custodire' una fetta della torta delle nozze del 1981 di Carlo e Diana.

La storia di questa preziosa fetta di torta inizia da un sottufficiale della Royal Navy. Non la mangiò mai. La passò al figlio, che la conservò in un cassetto. È alla morte di quest'ultimo che subentra la moglie, nuora dell'ufficiale. La torta è sempre stata conservata nella confezione originale, con le iniziali in argento della regina e del principe, 'EP', sul coperchio. 'Passata' dalla casa d'aste Reeman Dansie di Colchester, è arrivata alla fine nelle mani di Gerry Layton, che si è battuto per conquistarla e dice di volerne mangiare un pezzo l'anno prossimo per i suoi 65 anni. Un 'passaggio' nel rum, un pezzetto 'flambé' "per uccidere i batteri". Tutto, rigorosamente, con una replica di un banchetto.

E non sembra essere l'unico amante di dolci 'reali'. Lo scorso anno faceva il giro del mondo e arrivava fino alla Cnn la notizia di un'altra fetta della stessa torta nuziale venduta all'asta per 2.200 sterline. Conservata anche 'lei' nella sua confezione originale, era stata inviata in dono a Marion Polson, allora governante del Palazzo di Holyrood, a Edimburgo, con tanto di lettera. Nel 2013, ricordava la rete americana, per 2.300 sterline un'altra fetta 'superstite' della torta del banchetto del 1947 era stata venduta all'asta da Chtistie's.