A cura di AdnKronos

Spari nella notte a Tor Bella Monaca. Due uomini di origine macedone sono stati feriti, uno al piede l'altro a un polpaccio, da colpi d'arma da fuoco esplosi in largo Mengaroni intorno alle 2.30. Il primo è stato trasportato in ambulanza al policlinico di Tor Vergata in codice rosso, ma non in pericolo di vita, mentre il secondo, colpito di striscio, non è in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca e della compagnia di Frascati, impegnati nelle indagini.

Dalle prime informazioni raccolte, uno dei due nuclei familiari vive nel quartiere romano, mentre l'altro, marito, moglie e figlio, vive in Francia. Ai militari avrebbero raccontato di esser venuti in Italia per festeggiare il compleanno di un parente, ieri sera, in un ristorante a Roma. Non si esclude un litigio con persone incontrate al loro rientro dalla festa davanti al civico 11, a cui è seguita l'azione di fuoco nell'androne della scala e lungo la rampa di scale che porta al primo piano.