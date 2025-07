A cura di AdnKronos

Proseguono i raid della Russia in Ucraina. Un’ondata di droni russi ha colpito l’Ucraina nella notte, causando almeno un morto e diversi feriti nella città portuale di Odessa. Lo ha reso noto il sindaco Gennadiy Trukhanov, spiegando che oltre 20 droni hanno attaccato la città da più direzioni, provocando incendi e danni a infrastrutture civili, tra cui un grattacielo residenziale. Il governatore militare regionale Oleh Kiper ha riferito che almeno tre persone sono rimaste ferite nell’attacco.

Dal canto suo il ministero della Difesa russo ha riferito di aver abbattuto e neutralizzato nella notte 71 droni ucraini sopra diverse regioni della Russia, 16 dei quali nella regione di Mosca. Secondo le autorità, citate da Interfax, 13 di questi erano diretti verso la capitale, ma sarebbero stati intercettati in tempo.

I droni sono stati neutralizzati anche in altre aree: 24 nella regione di Rostov, 11 in quella di Bryansk, 10 su Kaluga, 3 su Kursk, 2 ciascuno sopra le regioni di Orël, Tula e Lipetsk, e uno sopra il territorio di Krasnodar. Mosca non ha riportato danni o vittime, e Kiev non si è ancora espressa sull'operazione.