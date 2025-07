A cura di AdnKronos

"Sul Veneto abbiamo nomi importanti. Abbiamo un ragazzo fantastico, che è Stefani, che credo possa dare risposte molto buone anche per il dopo Zaia perché può continuare nel solco di un grande presidente". Così il vicesegretario della Lega e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, risponde a una domanda sulle regionali intervistato dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario alla XVI edizione di Ponza d'Autore, la kermesse culturale di cui Adnkronos è media partner, organizzata da Vis Factor e curata da Valentina Fontana.

"Sono strafiero di essere il vicesegretario di un partito nazionale e della classe dirigente che abbiamo costruito negli ultimi tempi al sud. Avremo secondo me grandi soddisfazioni in Campania, dove la partita si può giocare, perché io una volta l'errore l'ho fatto di votare Fico e dico ai campani di non fare l'errore che ho fatto io quando l'ho votato come presidente della Camera", conclude Durigon.