A cura di AdnKronos

Un uomo di 35 anni, di origine africana, è morto nel primo pomeriggio a Otranto, in provincia di Lecce, mentre aspettava la moglie in auto in una zona assolata. La chiamata al 112 dei carabinieri è arrivata intorno alle 15.45. A perdere la vita I.B., 35 anni, nativo della Sierra Leone e residente a Cutrofiano. Le cause sono naturali: arresto cardiocircolatorio. La vettura si trovava nel parcheggio di un hotel. Nella vettura, un'Alfa romeo, c'era anche la figlia di appena 3 anni in attesa che dall'albergo uscisse la moglie alla fine del turno di lavoro. La piccola è rimasta insieme al padre accasciato in auto fino all'arrivo della madre che ha allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato madre e figlia al pronto soccorso dell'ospedale di Scorrano: la donna per lo shock e la bimba per disidratazione.

La piccola, dopo il controllo medico, è stata dimessa con prognosi di 5 giorni per 'colpo di calore' e poi è stata affidata alla madre, anch'essa dimessa. Sul posto anche il pubblico ministero di turno che ha disposto la restituzione della salma ai familiari. In questi giorni le temperature in Puglia sono molto alte e si sono verificati diversi malori, specie in spiaggia, in alcuni casi conclusi con il decesso.