A cura di AdnKronos

"L'evoluzione, nella sua sostanza storica, è assolutamente importante. La denatalità è un problema che diventa drammatico nel Sud Italia. La politica governativa, invece di puntare su iniziative che contrastino questo fenomeno, lo cavalca. Questa grande battaglia sull'Autonomia differenziata, che sta facendo gran parte del Nord Italia è una iattura, che se in qualche modo dovesse affermarsi, aggraverà il problema della denatalità e, di conseguenza, dello spopolamento". Sono le parole di Gaetano Ciccone, sindaco di Scilla, nel corso del convegno "Generazioni in mutamento", organizzato dalla Fondazione Magna Grecia a Scilla, in provincia di Reggio Calabria.