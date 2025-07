A cura di AdnKronos

Le proposte della Russia per risolvere il conflitto in Ucraina, presentate durante il terzo round di colloqui di ieri a Istanbul, sono state specifiche e costruttive. Lo ha dichiarato il portavoce del presidente russo Dmitri Peskov. "L'agenda è costruttiva, concreta e mirata specificamente a un lavoro 'di sostanza' che possa portare al raggiungimento di risultati concreti", ha detto ai giornalisti.

Il Cremlino non si aspettava una svolta dal terzo round di colloqui con l'Ucraina, ha aggiunto il portavoce del Cremlino. Ha, inoltre, valutato positivamente la discussione di una serie di temi umanitari, nonché la proposta russa di creare gruppi di lavoro on line.

Ieri Mosca e Kiev hanno tenuto un terzo incontro a Istanbul, durato circa un'ora. Nel corso dei colloqui Kiev ha proposto un incontro al vertice tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin "entro la fine di agosto", mentre Mosca ha parlato di una mini-tregua di 24-48 ore. Le parti sono rimaste distanti, ma si è arrivati a un accordo per un nuovo scambio di militari e civili.

Russia e Ucraina hanno concordato un nuovo scambio di prigionieri, con il rilascio di 1.200 soldati per parte, con Mosca che ha offerto anche di consegnare a Kiev i corpi di tremila soldati uccisi. Lo ha reso noto il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, dopo il terzo round di colloqui a Istanbul: "Continuando lo scambio dei prigionieri di guerra, abbiamo concordato che almeno altri 1.200 prigionieri saranno scambiati da entrambe le parti nel prossimo futuro".

Nonostante i colloqui di pace la guerra non si ferma. E' di almeno dieci feriti il bilancio delle vittime di una nuova ondata di attacchi russi contro alcune città dell'Ucraina. Lo denunciano le autorità locali, all'indomani dei colloqui di Istanbul. Nella città centrale di Cherkasy, sette persone - compreso un bambino - sono rimaste ferite in attacchi con missili, come reso noto dal sindaco Anatolii Bondarenko. Incendi sono stati segnalati in varie zone. Niente corrente nel centro della città. Da Odessa le autorità denunciano un incendio al Pryvoz Market a causa degli attacchi russi. Danneggiato anche un palazzo di nove piani, dove risultano incendi in vari appartamenti. Distrugge una stazione di rifornimento e una casa. Sinora il bilancio da Odessa parla di almeno tre feriti, ma proseguono i lavori dei soccorritori. Anche a Mykolaiv sono stati segnalati incendi a causa di attacchi con droni. Le prime notizie parlano di danni in palazzi e magazzini.