A cura di AdnKronos

Ancora una ‘fumata nera’ in Commissione Vigilanza Rai, convocata questa mattina per esprimere parere vincolante sul presidente del consiglio di amministrazione in pectore, ovvero Simona Agnes. La maggioranza ha infatti disertato in blocco la votazione, facendo così mancare il numero legale necessario per la validità del voto.

A quanto apprende l’Adnkronos, erano presenti Dario Carotenuto, Annalaura Orrico e Gaetano Amato per M5S, Stefano Graziano del PD e Maria Elena Boschi di Italia Viva. Prosegue dunque lo stallo in Vigilanza, che nasce dalla scelta della maggioranza di disertare le sedute della commissione a seguito del rifiuto della minoranza di appoggiare la candidatura di Simona Agnes.