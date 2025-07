A cura di AdnKronos

Sui dazi "c'è il 50% di possibilità di raggiungere accordo con l'Ue". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti in partenza dalla Casa Bianca per recarsi in Scozia.

Quanto all'auspicata pace nel conflitto tra Israele e Palestina, il presidente americano dice che "non voleva veramente raggiungere un accordo". Le sue parole riecheggiano quanto precedentemente detto dall'inviato in Medio Oriente Steve Witkoff, che aveva sottolineato una "mancanza di desiderio di raggiungere un cessate il fuoco" a Gaza da parte di Hamas.