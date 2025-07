A cura di AdnKronos

Un nuovo incendio sta creando problemi in Sardegna, evacuati un resort e case a Orosei. Dalle 9 del mattino i vigili del fuoco stanno intervenendo in località Sos Alinos con quattro squadre e dieci mezzi del Comando di Nuoro. Il fumo ha raggiunto le abitazioni ed è stato necessario procedere all'evacuazione anche di un resort. Dall'alto stanno intervenendo due Canadair, il Super Puma e altri elicotteri del servizio regionale e il Drago 143 del Reparto Volo Sardegna del vigili del fuoco. Grande mobilitazione anche via terra, assieme ai vigili del fuoco ci sono anche con il Corpo forestale, Agenzia Forestas, barracelli e Protezione civile. Lungo tutta la costa orientale della Sardegna per oggi l'allerta è rossa con pericolo estremo di incendi. Vicino a Orosei, nel Comune di Siniscola, il sindaco ha preso provvedimenti urgenti anche alla luce di quanto avvenuto ieri a Villasimius: ha firmato un'ordinanza per vietare l'accesso alle spiagge di Berchida e Capo Comino e alla pineta di Mandras.