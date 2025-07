A cura di AdnKronos

L'accordo politico sui dazi raggiunto tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "serve gli interessi economici fondamentali dell'UE, rispetta pienamente la sovranità normativa dell'UE e protegge settori sensibili dell'agricoltura" dei 27 paesi dell'Unione ma "non è giuridicamente vincolante". Lo sottolinea la Commissione europea in una nota esplicativa (il documento integrale) dell'intesa in cui si precisa come "oltre a intraprendere le azioni immediate impegnate, l'UE e gli Stati Uniti negozieranno ulteriormente, in linea con le rispettive procedure interne pertinenti, per attuare pienamente l'accordo politico".

"Gli scambi di beni e servizi tra l'Ue e gli Stati Uniti sono raddoppiati nell'ultimo decennio, superando i 1.600 miliardi di euro nel 2024, con 867 miliardi di euro di scambi di beni e 817 miliardi di euro di scambi di servizi. Si tratta di oltre 4,2 miliardi di euro di beni e servizi che attraversano l'Atlantico ogni giorno", sottolinea l'Ue. E' un partenariato - si ricorda - "profondo e globale è sostenuto da investimenti reciproci. Nel 2022 le imprese dell'UE e degli Stati Uniti hanno investito 5.300 miliardi di euro nei rispettivi mercati".

"Questo accordo politico - ribadisce la Commissione - ripristina la stabilità e la prevedibilità per i cittadini e le imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico. L'accordo garantisce un accesso continuo alle esportazioni dell'Ue verso il mercato statunitense, preservando catene del valore profondamente integrate, molte delle quali dipendono dalle PMI, e salvaguardando efficacemente i posti di lavoro. Fornisce inoltre la base per una collaborazione continua tra l'Ue e gli Stati Uniti".