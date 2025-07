A cura di AdnKronos

Se si andasse a votare oggi, Fratelli d'Italia sarebbe stazionaria nei consensi al 29,9% così come la Lega (8,4%). A rilevarlo è l'ultimo sondaggio politico Swg per La7, che rileva come ad aumentare dello 0,2% sia ora Forza Italia.

Nel centrosinistra, spiega ancora Swg, perderebbe invece lo 0,3% il Pd (22,4%) mentre guadagnerebbe uno +0,4% il M5S (13,4%), unico partito del centro sinistra con il segno positivo davanti perché anche Verdi e Sinistra perderebbero uno 0,2% (6,7%). Per il resto cala Azione di uno 0,2% (3,3%) mentre Italia viva acquista uno 0,2% (2,6%); stabile Noi moderati (1%) mentre le altre forze complessivamente perderebbero uno 0,2% (2,1%). Non si esprimerebbe, infine, l'1% degli elettori.