Un giovane è morto, colpito dall'elica del gommone, su cui si trovava insieme ad alcuni amici a Mondello nel Palermitano. Ferito gravemente, il ragazzo è stato soccorso, ma è morto poco dopo l'arrivo del 118. Sul posto sono intervenuti polizia e capitaneria di porto.
Palermo, tragedia a Mondello: giovane muore colpito da elica gommone
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
